Більшість українців вірять у воєнну перемогу над РФ / Ілюстративне фото

Більшість українців вірять, що Росію можна перемогти військовим шляхом.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.

У рамках соціологічного дослідження українцям поставили питання: «Чи вважаєте ви можливою військову перемогу України у війні з Росією?».

Слід зазначити, що 66% українців вірять у воєнну перемогу над РФ. Тоді як 16% мають протилежну думку, а 18% — взагалі не визначилися.

Найбільше у перемогу військовим шляхом вірить захід, який, найменше готовий до переговорів із Росією. Там таких респондентів 69%.

А найбільше сумнівається у військовій силі України південь. Зокрема, 25% жителів цього регіону не вірять у воєнну перемогу над ворогом.

Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше 83% громадян України відповіли, що не погоджуються на виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Ці умови, нібито для припинення війни, раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, більш ніж половина громадян вважають, що укласти мирну угоду з РФ можна лише повністю деокупувавши територію України.