Більш ніж половина громадян вважають, що укласти мирну угоду з РФ можна лише повністю деокупувавши територію України.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA.

Респондентів запитали: «Яку з умов ви вважаєте мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією?».

Половина українців (51%) наполягає на звільненні України від російських військ у кордонах 1991 року. 26% можуть погодитися на зупинку війни по лінії розмежування на початку 2022-го, й лише 9% готові визнати кордон по лінії фронту на момент укладання угоди.

Зазначається, що найбільше на кордонах 1991 року наполягає захід — 59%, тоді як схід і південь, від яких Росія вже «відірвала шматки», — найменше (39 і 40% відповідно).

«До речі, саме схід (13%) і південь (10%) лояльніші до фіксації кордону по лінії фронту. Але мотивація тут навряд чи може бути однаковою. Схід просто втомився від десятилітньої війни, а південь досі плекає ілюзії, що з Путіним можна домовитися, якщо піти на певні поступки. Центр, як зазвичай, найближчий до середнього показника. Водночас захід (5,6%) стабільно втримує жорстку переговорну лінію й погоджуватися на те, де стоїмо, наміру не має», — йдеться в матеріалі.

Дослідження проводилося з 20 по 28 червня 2024 року. Соціологи опитали думку 2027 респондентів у віці від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна.

Слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з Володимиром Путіним — щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.

Раніше Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії назвав вимоги російського лідера щодо припинення бойових дій «ультимативними меседжами, які не відрізняються від минулих вимог» РФ.

Як відомо, 14 червня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має заявити про відмову від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

До цього в травні 2024 року Президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».