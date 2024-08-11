Один з пляжів в Миколаєві у липні 2024, фото: «НикВести»

Більшість опитаних українців переконані, що зміна клімату є серйозною проблемою. Особисту відповідальність за боротьбу зі зміною клімату відчувають майже дві третини респондентів.

Про це йдеться у дослідженні «Зміна клімату та мешканці України: особливості громадської думки та комунікації», опублікованому на сайті Українського кліматичного офісу.

55,6% опитаних кажуть, що зміна клімату є серйозною проблемою, а ще третина визначають її надзвичайно серйозною проблемою, 7% не вважають зміну клімату значною проблемою.

61,1% українців та українок, які взяли участь в опитуванні, відчувають особисту відповідальність за боротьбу зі зміною клімату. 27,4% повністю погоджуються, що боротьба зі зміною клімату — їхня особиста відповідальність.

89% респондентів відповіли, що відчувають зміни клімату. Причому 24,2% опитаних заявили про сильний вплив.

Найбільше (47,8%) українці відчувають вплив зміни клімату на здоров’я. 29,3% відчувають додаткову потребу в охолодженні приміщень.

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