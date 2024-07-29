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Станом на 28 липня бізнес забронював від мобілізації через застосунок «Дія» 76 тисяч працівників від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«На сьогодні через платформу «Дія» забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. І це лише від минулої середи, коли послуга запрацювала», - написала очільниця відомства.

Нагадаємо, що підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».

Для бронювання працівників необхідно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить відповідність працівників вимогам та надішле результати щодо кожного співробітника в особистий кабінет. У разі позитивної відповіді інформація в застосунку «Резерв+» буде оновлена для відповідного працівника.