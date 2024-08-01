Українські біженці / Фото: REUTERS, Фабріціо Бенш

Тимчасовий уряд Болгарії до 31 грудня 2024 року продовжив державну підтримку для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від повномасштабної війни.

Як повідомляє видання The Sofia Globe, механізм допомоги, який передбачає державні виплати на проживання, вперше був запроваджений 2022 року й мав закінчитися 31 липня 2024 року. Однак тепер його продовжено до 31 грудня 2024 року «відповідно до чинних умов».

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року до Болгарії в’їхало 2 454 748 українці.

Загалом Болгарія зареєструвала 181 868 українців за схемою тимчасового захисту ЄС. У Болгарії залишаються 55 302 людини, а за державною схемою влаштовано 6 081.

Раніше Європейський союз ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.