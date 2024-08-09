Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «НикВести»

В Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Про це на брифінгу розповіла начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

Вона сказала, що наразі на Миколаївщину повернулися близько 70% вчителів, які були змушені виїхати через російське вторгнення та обстріли області.

— З одного боку, вчителів у нас практично всі повернулися. Тобто, у нас на сьогодні ті вчителі, які виїжджали, більше 70% на повернулися назад. В той же час у нас є певний брак саме за фахом. Ну, наприклад, у нас традиційно не вистачає вчителів хімії. Їх просто не готували в наших університетах. Це тільки ті, хто приїздив, — сказала Алла Веліховська.

Вона зазначила, що щорічно зменшується кількість вступників на фізику та математику. Вагомим фактором нестачі педагогів є те, що частина вчителів щорічно йде на пенсію, а на їхні місця не вистачає молодих фахівців.

Також, за словами Алли Веліховської, на Миколаївщині сьогодні спостерігається брак вчителів фізичної культури. Вона пояснила це тим, що більшість педагогів — чоловіки.

— Ті, хто вчився, пішли на війну. Більшість сьогодні в лавах ЗСУ, — сказала Алла Веліховська.

Зазначимо, що наразі, згідно з підрахунками Міністерства освіти України, вчитель без стажу роботи отримує базову ставку на рівні 6 936,40 гривні + надбавки (12 906 гривень). А вчитель вищої категорії — 13 759 гривень.

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.

Однак нещодавно міністр сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.

Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.