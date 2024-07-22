Братський районний суд, фото з відкритих джерел

У Братському районному суді Миколаївської області обрали нового голову суду.

Як повідомляє Судова влада, голову було обрано під час зборів суддів у пʼятницю, 19 липня.

Суд очолила Інна Гукова. В Братському райсуді вона працює суддею з жовтня 2013 року. У вересні 2016 року приступила до виконання обов'язків голови суду.

Згідно даних в її декларації, за 2023 рік її дохід на посаді склав майже 1,2 мільйона гривень.

Зазначимо, що указом президента від 4 липня в Братському суді почала працювати нова суддя Наталя Жила.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйона гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйона гривень.