Росія може використати маневрений пусковий комплекс для запуску гіперзвукових ракет «Циркон». У розвідці Британії називають це проблемою для української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці, посилаючись на Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, повідомляють, що Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Україну 7 лютого.

«На відео уламків видно фрагменти двигуна та кермових механізмів зі специфічним маркуванням, яке, згідно з повідомленням, характерне для ракети 3М22 «Циркон», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що «Циркон» здатний розвивати швидкість 9 махів і дальність ефективної стрільби до 1000 кілометрів. Спочатку він був розроблений для використання у ВМФ Росії. За даними британської розвідки, у Чорному морі немає суден, які б могли нести ракети, що викликає питання про метод запуску.

«Ймовірно, для цієї мети було адаптовано російську наземну систему берегової оборони К-300. Якщо його використання підтвердиться, це стане серйозною проблемою для української ППО через його швидкість і маневреність», — повідомили у розвідці.

Нагадаємо, що Фрегат російського флоту «Адмірал Горшков» озброєний гіперзвуковими ракетами «Циркон» відправився з Чорного моря в Атлантичний океан у січні минулого року.