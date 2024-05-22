Вхід в укриття у ліцеї в Миколаєві. Архівне фото НикВести.

У ліцеї в селі Прибузьке, що у Вознесенському району Миколаївщині побудують нове протирадіаційного укриття. На це планують витратити 53 мільйона 417 тисяч 830 гривень.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Укриття побудуть на території навчального закладу за адресою вулиця Соборна, 52/А у селі Прибузьке.

Перед початком робіт підрядник повинен знести п’ять дерев, прибрати металеве огородження та підготувати територію до будівництва. Потім робочі мають виконати загальнобудівельні роботи: формування стін, перегородок, стелі, покрівлі та підлоги з тепло, звуко і гідроізоляцією.

Згідно тендерних умов, в укритті мають прокласти трубопровід водопостачання, каналізації, також там мають бути дві вентиляційні шахти. В приміщенні розташують ліжка, облаштують майданчик для дизельного генератора та санвузол, де будуть умивальники, мийки, унітази та душовий піддон.

Підрядник також має провести пожежну сигналізацію, телефонізацію, радіофікацію, мовленнєве оповіщення, встановити систему відеоспостереження та електроосвітлення з датчиками руху

Після завершення основних будівельних робіт підрядник має посадити п’ять дерев та стільки ж кущів.

Аукціон запланували на 6 червня. Замовник очікує на завершення будівельних робіт до кінця цього року.

Тендер на будівництво укриття. Скриншот

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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