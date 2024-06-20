Будівництво підземної школи у Запоріжжі

У Запоріжжі розпочали будівництво першої в регіоні підземної школи. Вона стане частиною спеціалізованої школи-інтернату «Січового колегіуму».

Про це повідомили в Запорізькій обласній державній адміністрації.

На будівельному майданчику копають котлован. Далі розроблятимуть підбетонку, гідроізоляцію, після цього буде заливатися нижня плита

«Дітей у «Січовому колегіумі» майже 400, приблизно половина навчається дистанційно, адже в школі відсутнє сховище. Приємно, що в такі часи влада пішла назустріч і допомогла нам розвʼязати найголовніше питання — дати можливість дітям навчатися в безпечних умовах», — говорить директорка «Січового колегіуму» Валентина Єршова.

Будівництво підземної школи у Запоріжжі

Планується, що вже цього навчального року підземна школа при «Січовому колегіумі» відкриє двері для учнів. Укриття розраховано на 500 осіб. Навчання буде проводитися у 2 зміни, тому загалом освітній простір вміщуватиме понад тисячу осіб.

Загалом у Запорізькій області мають побудувати підземні школи на пʼяти локаціях.

«Наша глобальна мета, щоб 50 тисяч учнів на території регіону змогли вийти в новому навчальному році в освітній процес офлайн», — зазначив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

Будівництво підземної школи у Запоріжжі

Будівництво підземної школи у Запоріжжі

Нагадаємо, що у Харкові завершили будівництво першої в Україні підземної школи завершено.

Раніше повідомлялося, що відбудовувати зруйнований ракетним ударом корпус Миколаївського ліцею №60 у Варварівці збираються повністю за державні кошти — з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.