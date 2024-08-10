У Запорізькій області триває будівництво відразу шести підземних шкіл.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Такі школи будуються не лише в Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).
За словами Федорова, деякі зі шкіл вже на стадії високої готовності, решта — на початкових етапах.
Перші підземні школи в області планують відкрити наприкінці жовтня.
Нагадаємо, Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.
Нагадаємо, про будівництво підземних шкіл в Миколаївській області заговорив раніше заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. Це необхідно для переходу дітей в офлайн-навчання, щоб не втратити учнів.
У сусідньому Херсоні таку школу будуватимуть на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.
Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.
В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.
А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.
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У Запорізькій області триває будівництво відразу шести підземних шкіл.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Такі школи будуються не лише в Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).
За словами Федорова, деякі зі шкіл вже на стадії високої готовності, решта — на початкових етапах.
Перші підземні школи в області планують відкрити наприкінці жовтня.
Нагадаємо, Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.
Нагадаємо, про будівництво підземних шкіл в Миколаївській області заговорив раніше заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. Це необхідно для переходу дітей в офлайн-навчання, щоб не втратити учнів.
У сусідньому Херсоні таку школу будуватимуть на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.
Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.
В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.
А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.