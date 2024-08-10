На Запоріжжі почали будувати шість підземних шкіл

У Запорізькій області триває будівництво відразу шести підземних шкіл.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Такі школи будуються не лише в Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).

За словами Федорова, деякі зі шкіл вже на стадії високої готовності, решта — на початкових етапах.

Перші підземні школи в області планують відкрити наприкінці жовтня.

Нагадаємо, Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Нагадаємо, про будівництво підземних шкіл в Миколаївській області заговорив раніше заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. Це необхідно для переходу дітей в офлайн-навчання, щоб не втратити учнів.

У сусідньому Херсоні таку школу будуватимуть на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.