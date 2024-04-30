Шкільне укриття у Київському районі Одеси, фото: міська рада

В подільському ліцеї №6 Одеської області збираються витратити 17,1 мільйонів гривень на будівництво нового укриття.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту. Замовник робіт — Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради.

Підрядник повинен буде побудувати нове укриття до 1 серпня 2024 року. Там, згідно тендерної документації, планують виконати роботи з мурування та укріплення стін, сходинок, встановити систему сповіщення про небезпеку та облаштувати захисну споруду меблями, сантехнікою й електрикою. Підрядник також має виконати оздоблювальні роботи: пофарбувати стелі та стіни.

З цих коштів 14,5 мільйонів гривень — кошти бюджету Одеської області, і решта — міського бюджету Подільська, повідомляється на сайті міської ради. Однак, додали там, троє депутатів міської ради відмовилися голосувати за проєкт рішення щодо виділення коштів на будівництво захисної споруди цивільного захисту для ліцею № 6.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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