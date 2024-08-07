Кирило Буданов / Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів про складність питання мобілізації в Україні та наголосив на важливості служби в армії як честі та можливості для майбутнього.

За його словами, деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості, повідомляє Forbes.

«Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода — захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому — російське рабство», — наголосив Кирило Буданов.

Керівник ГУР МО вважає, що, можливо, в комунікації з суспільством ми припустилися помилок, які зараз виправляються.

Але вважати, що у нас закінчився людський ресурс, неправильно, додав Кирило Буданов.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів, до 9 листопада.