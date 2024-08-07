Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів про складність питання мобілізації в Україні та наголосив на важливості служби в армії як честі та можливості для майбутнього.
За його словами, деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості, повідомляє Forbes.
«Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода — захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому — російське рабство», — наголосив Кирило Буданов.
Керівник ГУР МО вважає, що, можливо, в комунікації з суспільством ми припустилися помилок, які зараз виправляються.
Але вважати, що у нас закінчився людський ресурс, неправильно, додав Кирило Буданов.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів, до 9 листопада.
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Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів про складність питання мобілізації в Україні та наголосив на важливості служби в армії як честі та можливості для майбутнього.
За його словами, деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості, повідомляє Forbes.
«Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода — захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому — російське рабство», — наголосив Кирило Буданов.
Керівник ГУР МО вважає, що, можливо, в комунікації з суспільством ми припустилися помилок, які зараз виправляються.
Але вважати, що у нас закінчився людський ресурс, неправильно, додав Кирило Буданов.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів, до 9 листопада.