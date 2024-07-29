Буревій у Латвії 28 липня / Фото: Pasažieru vilciens

У Латвії через буревій, що пройшов у неділю ввечері 28 липня та в понеділок вранці 29 липня, на значній території країни повалені дерева, обірвані дроти та затоплені вулиці.

Як повідомляє Delfi, у центральних районах Латвії випав рекордний обсяг опадів. Без електрики залишилися близько 30 тисяч людей.

Рятувальники отримали близько 600 викликів. Найчастіше їм доводилося розчищати від повалених дерев і гілок проїжджі частини доріг.

Також перекрито або обмежено рух на кількох шосе, порушено рух поїздів і літаків.

Ризька дума рекомендувала рижанам у понеділок залишатися вдома — уранці через затоплені вулиці і повалені дерева на багатьох маршрутах громадського транспорту внесено зміни, також спостерігаються перешкоди в русі.

Через бурю та її наслідки по всій Латвії затримується доставка преси та посилок. Також можуть бути скасовані автобусні міжрегіональні рейси.

Нагадаємо, у Миколаївській області внаслідок влучання блискавки загинула жінка.