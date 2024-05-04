Сходження вогню в Єрусалимському Храмі Гробу Господнього

В Єрусалимському Храмі Гробу Господнього у суботу, 4 травня, напередодні Великодня, зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо з трансляції на YouTube.

Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

Вогонь, за традицією, передадуть вірянам та представникам християнських конфесій, які розвезуть його світом спеціальними рейсами.

Нагадаємо, що на Великдень поліцейські охоронятимуть територію 246 храмів Миколаївщини.

Нагадаємо, що у Миколаївській області не будуть скорочувати тривалість комендантської години на великодні свята. Однак жителів області закликали утриматися від візитів до храмів. Во всій Україні на Великдень порядок охоронятимуть більш як 23 тисячі поліцейських.

В Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Вартість великоднього кошика в Україні, порівняно з минулим роком, дещо виросла. Проте основні найменування — паска та яйця — навпаки, подешевшали. За підрахунками цьогорічний кошик обійдеться українцям у 1 тисячу 581 гривню. Минулої весни аналогічний набір продуктів коштував 1 тисячу 468 гривень, тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%.