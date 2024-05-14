Дефіцит потужності в енергосистемі України. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

В Україні обмеження електропостачання для промисловості діятимуть із 16:00 14 травня до 07:00 15 травня.

Про це повідомляє «Укренерго».

«У ніч на 13 травня через зростання споживання Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00. Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 9:30 14 травня споживання зросло на 4,5% порівняно з тим же часом у попередній день. У понеділок для подолання дефіциту в енергосистемі на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 10:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

У вівторок аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00. Імпорт електроенергії 14 травня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 21 072 МВт-год.

Нагадаємо, що через російські атаки на енергетичні об’єкти в Україні дефіцит електроенергії. Тому для промисловості та бізнесу діятимуть обмеження.

З 10 травня «Укренерго» збільшило обсяг обмежень для промисловості та бізнесу.