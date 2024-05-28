Чернігівський драмтеатр / Фото: Стас Козлюк, «Новинарня»

Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка припиняє на невизначений час роботу через мобілізацію співробітників.

Про це Суспільному повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров.

За його словами, до драмтеатру надійшов лист з Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) про виклик 34 військовозобовʼязаних працівників театру — акторів та технічного персоналу. Після візиту до ТЦК та СП деякі з них вже відправились на військові навчання.

«Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків», — розповів Андрій Бакіров.

Він наголосив, що залишилися тільки ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки та хто навчається, пенсіонери.

«Я зараз не готовий сказати точно, скільки це чоловіків. Сім акторів, два звукооператори, один монтувальник, один музикант-скрипаль. Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України», — пояснив художній керівник.

Він уточнив, що орієнтовно семеро-восьмеро людей в ТЦК та СП відправили на дообстеження, а решту — відправили на навчання.

«В нас Заслуженому артисту України Кукавєрову вже 56 років. І там є в цих списках водій наш, якому 59, мабуть, буде. Його відпустили поки на дообстеження», — сказав Андрій Бекіров.

Він каже, що драмтеатр не отримав статусу критично важливого підприємства для регіону, хоча запит на це з відповідними документами робили. Через це в театрі не мали можливості бронювати своїх співробітників.

Раніше, гендиректор Федерації роботодавців заявив, що на кожному підприємстві — 10% мобілізованих.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через мобілізаційні заходи міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Також через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Нагадаємо, Мінкульт пояснив бронювання працівників культури та медіа від мобілізації. Дирекція пересувних цирків і ЗМІ важливі для національної безпеки.