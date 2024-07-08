Червень 2024 року побив рекорд минулого року і став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.
Про це повідомила Служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.
Кожен місяць з червня 2023 року ставав найспекотнішим за всю історію спостережень. Це вже тринадцятий поспіль місяць, який побив температурні рекорди, подібна серія рекордів також спостерігалася у 2015—2016 роках.
Середня температура червня 2024 року становила +16,66 °C, що на 0,67 °C вище за середній показник для червня 1991—2020 років і на 0,14 °C вище попереднього рекорду, встановленого у червні 2023 року.
Червень 2024 року був на 1,5 °C спекотнішим за середній показник для доіндустріального періоду 1850—1900 років.
Середня температура поверхні моря в червні 2024 року становила +20,85 °C, що є найвищим показником для цього місяця за всю історію спостережень.
Нагадаємо, що температура повітря в перші дні літа в Миколаєві майже побила рекорд, який тримався 30 років.
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Червень 2024 року побив рекорд минулого року і став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.
Про це повідомила Служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу.
Кожен місяць з червня 2023 року ставав найспекотнішим за всю історію спостережень. Це вже тринадцятий поспіль місяць, який побив температурні рекорди, подібна серія рекордів також спостерігалася у 2015—2016 роках.
Середня температура червня 2024 року становила +16,66 °C, що на 0,67 °C вище за середній показник для червня 1991—2020 років і на 0,14 °C вище попереднього рекорду, встановленого у червні 2023 року.
Червень 2024 року був на 1,5 °C спекотнішим за середній показник для доіндустріального періоду 1850—1900 років.
Середня температура поверхні моря в червні 2024 року становила +20,85 °C, що є найвищим показником для цього місяця за всю історію спостережень.
Нагадаємо, що температура повітря в перші дні літа в Миколаєві майже побила рекорд, який тримався 30 років.