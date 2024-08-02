Перемовини, ілюстративне фото ЕРА.

Згідно соціальному опитуванню, більше половини українців розглядають можливість проведення перемовин з Росією задля припинення війни.

Як свідчить опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні, пишуть «НикВести».

Опитування показало, що 57% вважають, що Україна повинна вступити в переговори з Росією задля спроби досягнення миру. Порівняно з попередніми опитуваннями, що проводилось у листопаді цей показник виріс на 15%.

Водночас з цим 38% не розглядають можливості перемовин з Росією, ще 5% людей не визначились з відповіддю.

Зазначимо, що цей показник охочих почати перемовини майже повернувся до показників травня 2022 року — тоді цього хотіли 59% населення України. Найменший показники у 29% та 33% зафіксували у січні та травні минулого року.

Результати опитування. Скриншот.

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський вважає не найкращим варіант проведення референдуму, де українці могли б обрати мир в обмін на території.

Незадовго до цього ветеран російсько-української війни та голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий вважає, що Україна може розпочати перемовини з Росією тільки після того, як «час почне працювати на Україну».