Територія демонтованого будинку на Заводській, 35, фото: «НикВести»

Три житлові будинки на вулиці Заводській стали першими оселями миколаївців, які повністю демонтували після російських обстрілів. Мешканці довгий час відмовлялися від зносу, побоюючись взагалі залишитись без дому, але з часом усі вони надали свою згоду. Сьогодні на місці, де панувало життя, – пустир, а про будинки нагадує лише глибока яма від демонтажу.

«НикВести» дізнався, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі.

Ракета прилетіла по території дому

Три будинки за адресою Заводська, 35 постраждали від російського ракетного удару у квітні 2022 року. Снаряд впав на території дому, зруйнувавши вибуховою хвилею найбільший з трьох будинків. Всередині було пошкоджено майже всі квартири та перекриття.

Два інших будинки зазнали часткових ушкоджень, але за рішенням влади, демонтаж торкнувся кожного з них, адже жити на цій території вже було неможливо через відсутність комунікацій.

Будинок у жовтні 2023 року, фото: «НикВести» Ділянка, на якому знаходився будинок у квітні 2024 року, фото: «НикВести»

При цьому, не дивлячись на це, в будинку люди продовжували намагатись жити.

«За рік до війни наш син купив квартиру в цьому домі. До останніх днів він перебував тут, допоки в будинку не відключили світло, тоді він орендував собі інше житло», — розповідали нам у жовтні 2023 року батьки жителя будинку Павла.

Тоді вони збирали останні речі, що лишились в домі, адже майже усе майно місцевих, які покинули будинок, винесли мародери, адже ані охорони, ані поліції на території не було. Вікна та двері були виламані майже в кожній квартирі, а в тих, де вони вже побували, лишали короткий підпис на стінах: «Тут пусто».

На місці цих хвалищ були гаражі місцевих жителів Заводської, фото: «НикВести» На місці цих хвалищ були гаражі місцевих жителів Заводської, фото: «НикВести»

Проти демонтажу триповерхівок виступила незначна кількість людей. Адже ще до початку війни люди неодноразово звертались до влади з проханням відселити їх коштом місцевого бюджету через будівництво зернової галереї Миколаївського терміналу хлібопродуктів у морському торговому порту. Проблема зокрема привела і до падіння вартості їх житла.

У 2021 році люди навіть перекрили дорогу, що веде до порту. Учасники протесту заявили, що щодня вони змушені дихати пилом, терпіти шум потужностей портових підприємств під час перевалки зернових. Все це впливає на їхнє здоров'я: через пил у деяких людей розвинулася алергія.

Жителі прилеглих будинків обурювались, що підприємства не припиняють роботу навіть у нічний час, тим самим створюючи безперервний шум під час навантаження зернових через зернову галерею. Однак ситуація тоді ніяк не вирішилась.

Влада стверджувала — грошей на відселення бюджет Миколаєва немає, а інвестору, який раніше був готовий побудувати житло в обмін на цю землю, проєкт став нецікавим.

«Ми нікого не обіцяли переселити. Ми разом із інвестором пропонували людям організуватися, щоб отримати цю землю та побудувати інший термінал. Поки всі ухвалювали рішення, хто там хоче 10 квартир, а хто хоче прописати купу людей, інвестор зник до цього часу, їх не цікавить цей об'єкт. Вони мають можливість обміняти чи продати це житло, зробити з ним усе, що завгодно. Їх там насильно не тримають. Будь-яке житло, будь-який квадратний метр має ринкову ціну. Розумію, що сьогодні ринкова ціна цього об'єкту низька, мешканці не зможуть продати та обміняти на таке ж житло, але не в портовій зоні», — казав на пресконференції у 2021 році міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Територія демонтованого будинку на Заводській, 35, фото: «НикВести»

Демонтаж під нуль

Демонтаж трьох зруйнованих будинків на Заводській почали наприкінці 2023 року. Вони були у переліку тих будинків, які за рішенням виконкому від 24 травня минулого року підлягають частковому або повному знесенню. Після цього Департамент житлово-комунального господарства без конкурсу віддав підряд на демонтажні роботи дніпровській компанії «Промградстрой». Ці роботи обійшлись міському бюджету в 10,1 мільйона гривень.

Пояснення департаменту ЖКГ Миколаєва, скриншот НикВести

В Департаменті ЖКГ тоді пояснювали, що проводити відкриті торги у цьому випадку не можуть, адже, згідно з розпорядженням заступника міського голови Миколаєва Віталія Лукова, який визначений як керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру у місті, департамент повинен був прискорити демонтажні роботи. Насамперед це було повʼязано з ризиком «можливих подальших пошкоджень та обвалень» про які йшлося в розпорядженні, пояснили в департаменті.

Підприємство «Промградстрой» було створене 7 років тому, у листопаді 2016 року, та зареєстроване у місті Дніпро. Власником компанії та її керівником вказаний Олександр Ягольник. Статутний капітал підприємства, основним видом діяльності якого вказано «Будівництво житлових і нежитлових будівель», складає 5 тисяч гривень. За даними YouControl, у власності «Промградстрой» два автомобілі, один з яких — вантажний бортовий малотоннажної марки ГАЗ, інший — легковий Peugeot Rifter. Інформації про інші автомобілі, які є у власності, або у користуванні підприємства — немає. За період з 2019 по 2023 рік компанія з бюджету отримала підрядів на суму 21,4 мільйона гривень, більше ніж 90% з яких — неконкурентні лоти.

Будівельники компанії виконували демонтажні роботи щодня впродовж декількох місяців. «Раніше компанія спеціалізувалася лише на будівництві, а сьогодні доводиться демонтувати зруйновані будинки у різних містах Україні», сказав тоді директор «Промградстрой» Олександр Ягольник. Він додав, що дивитися на цей процес важко, адже щодня приходять колишні мешканці будинків і спостерігають, як тривають роботи: «Багато хто плаче. Ось приходила жінка. Вона також плакала. Казала, що 35 років прожила тут».

Наразі усі три будівлі на Заводській вже демонтували, а на їх місці залишився лише пустир. Про недавній знос будинків нагадують лише глибока яма у землі та сліди від коліс спеціалізованої робочої техніки.

Територія демонтованого будинку на Заводській, 35, фото: «НикВести»

«Я не вірив у програму, але і не був проти»

Активна фаза отримання нового житла за сертифікатом почалась у лютому 2024 року. Житель дому на Заводській Павло згадує, що проблем з погодженням на сертифікати в людей не було, проте довгий час місцеві з недовірою ставились до реалізації програми.

«Деякі люди з недовірою ставились до програми, обіцянь влади. І більшість боялася втратити те, що в них хоча б було. Деякі квартири було буквально цілими. Буди крики, сварки, скандали. Але більшість людей були згодні, можна сказати, на інших більш колективна думка вплинула. Я до останнього думав, що будуть відбудовувати будинок. Я навіть ремонтував своїми силами, прибирав шифер, забори гілками облаштовував. Потім вже відключили світло, газ. Води вже і не було, перебили її. Сенсу не було опиратися. Я теж скептично ставився до цієї програми. Думав, що зараз війна, коли та хто буде виплачувати нам ці кошти, мабуть, це малоймовірно», — розповів чоловік.

Документи на отримання сертифіката він подав у 2023 році разом з більшістю місцевих жителів. «Я був одним з тих, хто не вірив, але й не спирався проти отримання сертифіката», каже Павло.

Свою нову квартиру чоловік обміняв на сертифікат вже в кінці січня. Проте значна частка людей ще досі займаються збором необхідних для отримання житла документів.

«Я думаю, що до половини людей вже отримали квартири. Ті, хто найбільш активно займався цією справою, вони й отримали. Є люди, що кинули це на самоплив, хтось досі за кордоном, чекає на щось. А є випадки, коли у людей кілька господарів, проблеми з пропискою. Коли людина отримує сертифікат, потрібно забронювати гроші. Сам документ, треба сказати, обіцяння держави, а заброньовані гроші — це вже гарантія, що вам дадуть їх. Деякі люди, що отримали сертифікатами в вересні, до сих пор сидять з ними, бо не вийшло забронювати. Після броні треба вибирати житло. Нам потрібно було попередньо домовлятись з господарями. Рієлтори тоді відмовлялися, боялися, що сертифікат не дійсний. Зараз більшість людей спокійно йдуть на це. А тим більше рієлтори», — додав чоловік.

Залишки пісоя демонтажу, фото: «НикВести»

Не дивлячись на те, що сертифікат дозволяє придбання житла у будь-якій точці країни, де не ведуться бойові дії, Павло придбав свою квартиру у Миколаєві. Хоча є ті, хто обрав для себе інші міста, наприклад, Одесу чи Кропивницький.

«Я працюю тут вже багато років, тут мої родичі. А деякі з наших людей, наприклад, одна сім'я чи дві змогли в Одесі купити житло. Ще одна сім'я в Кропивницькому, швидше за все, там у них родичі», — сказав Павло.

28 з 43 квартир отримали житлові сертифікати

Паралельно з демонтажем будинків розпочався процес видачі житлових сертифікатів мешканцям Заводської. Однак на сьогодні їх отримали не усі, повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

Це насамперед повʼязано з тим, що різні корпуси будинків на Заводській, 35 значилися в Держреєстрі речових прав як одна адреса, пояснив він.

«Наприклад, Заводська 35: корпус 3 і корпус 5, квартира 2. Так от, квартира 2 з одного корпусу отримала сертифікат, а з іншого корпусу не могли технічно подати цю заявку, тому що видавало інформацію, що вони вже подали таку заявку. Це питання вирішили, внісши відповідні зміни до ДРРП. Цю проблему було усунуто. Просто я кажу про те, що є ще такі проблемні моменти, які виникають через роботу реєстрів», – сказав Ігор Набатов.

Точної відповіді, що може зʼявитись на місці демонтованого будинку, наразі немає, фото: «НикВести» Точної відповіді, що може зʼявитись на місці демонтованого будинку, наразі немає, фото: «НикВести» Точної відповіді, що може зʼявитись на місці демонтованого будинку, наразі немає, фото: «НикВести»

Наразі 28 квартир з усіх трьох будинків вже отримали свої сертифікати, ще 10 – на розгляді. Водночас, повідомив він, власники ще 5 квартир «не виявили бажання з тих чи інших причин подати заяву на отримання житлового сертифіката». Нижче публікуємо дані по кожному будинку окремо:

вулиця Заводська, 35/1 (всього 8 квартир): 5 квартир отримали сертифікати, на розгляді – 0 заявок. Власники 3 квартир не подали заявку на сертифікат;

вулиця Заводська, 35/3 (всього 8 квартир): усі 8 квартир отримали сертифікати;

вулиця Заводська, 35/5 (всього 27 квартир): 15 квартир отримали сертифікати, на розгляді – 10 заявок. Власники 2 квартир не подали заявку на сертифікат.

Загалом близько 65% мешканців по вулиці Заводській, 35 отримали житлові сертифікати. Однією з них є пані Наталія, яка вже придбала собі трикімнатну квартиру в іншому районі Миколаєва.

«Треба вірити та сподіватись. Я доводитиму людям мільйон разів, що придбати за цю суму те, що ми хочемо – можна. У нас на Заводській площа була 47,5 метрів квадратних, а тут – 57,5. Ми 23 січня уклали угоду, а вже зранку 25 січня прийшли гроші на рахунок. Ми вклались рівно в сертифікат», – поділилась жінка.

Усі жителі зруйнованих будинків на Заводській, 35 за бажання отримають нове житло, запевнили в департаменті ЖКГ.

«Ми та міська влада в цілому запевняє, що по відношенню до мешканців інших квартир, які ще наразі не отримали сертифікат, проте мають право його отримати, – рішення комісії буде прийнято на їх користь та всі власники квартир корпусів 1 та 5 по вулиці Заводській, 35 отримають житлові сертифікати. Прикладом є корпус 3, в якому 100% власників отримали сертифікати на житло», – сказав Ігор Набатов.

Що буде на місці демонтованих осель – наразі невідомо. Однак, кажуть в департаменті ЖКГ, будувати нові житлові будинки там не будуть. Натомість розглядають варіант будівництва індустріального обʼєкта.

«Будувати там житлові будинки однозначно немає сенсу, тому що поряд там знаходиться термінал. Це неправильно. Якщо говорити про нове будівництво, то ми просто навіть за нормами ДБН не зможемо цього зробити. Якби навіть дуже захотіли цього. Що там буде? Можливо, якийсь індустріальний об'єкт. Поки остаточного рішення на цей рахунок немає», – сказав Ігор Набатов.



Будинки на Заводській, 35 — перший і поки єдиний приклад повного демонтажу обʼєкта, постраждалого внаслідок ворожого удару. Не дивлячись на те, що в деяких жителів була віра і сподівання на можливе відновлення, більшість майже одразу виступила за отримання житлового сертифіката на будь-якому новому місці. Звичайно, саме серйозне ушкодження обʼєкта стало причиною згоди на демонтаж. Однак і ситуація з відселенням жителів, що тягнулась з 2019 року також зіграла немаловажливу роль.

У будь-якому випадку облаштуванням нових осель в інших районах Миколаєва наразі займаються лише одиниці, а інші — продовжують чекати на свої обіцяні владою сертифікати.

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення». Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win (з активним лінком на сайт https://recovery.win/).

Над матеріалом працювали Юлія Бойченко та Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»