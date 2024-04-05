Зранку, 5 квітня, на річці Інгул біля села Привільне на Миколаївщині чоловік незаконно ловив сітками рибу.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Як зазначають інспектори, чоловік на надувному човні ловив сіткою рибу в період нерестової заборони.
Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення та розраховані збитки на 9,5 тисяч гривень.
Нагадаємо, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка незаконно ловив сітками рибу. Чоловік заподіяв державі шкоду на понад 300 тисяч гривень.
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Зранку, 5 квітня, на річці Інгул біля села Привільне на Миколаївщині чоловік незаконно ловив сітками рибу.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Як зазначають інспектори, чоловік на надувному човні ловив сіткою рибу в період нерестової заборони.
Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення та розраховані збитки на 9,5 тисяч гривень.
Нагадаємо, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка незаконно ловив сітками рибу. Чоловік заподіяв державі шкоду на понад 300 тисяч гривень.