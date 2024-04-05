Зранку, 5 квітня, на річці Інгул біля села Привільне на Миколаївщині чоловік незаконно ловив сітками рибу.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Як зазначають інспектори, чоловік на надувному човні ловив сіткою рибу в період нерестової заборони.

Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення та розраховані збитки на 9,5 тисяч гривень.

Чоловік незаконно ловив рибу на річці Інгул на Миколаївщині / Фото: Держекоінспекція Чоловік незаконно ловив рибу на річці Інгул на Миколаївщині / Фото: Держекоінспекція Чоловік незаконно ловив рибу на річці Інгул на Миколаївщині / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка незаконно ловив сітками рибу. Чоловік заподіяв державі шкоду на понад 300 тисяч гривень.