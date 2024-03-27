Держекоінспектори виявили чоловіка, який незаконно виловлював у Березанському лимані ятерем (рибальська снасть-пастка, — прим.) рибу біля села Чорноморка, що на Миколаївщині.

Це сталося 25 березня, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

Зазначаєтьcя, що чоловік виловив майже 7 тисяч особин атерини піщаної та 460 бичків, чим наніс збитки на суму 840 тисяч гривень.

Інспектори склали на нього адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Справу передадуть до суду.

Чоловік незаконно виловлював рибу у Березанському лимані / Фото: Держекоінспекція Чоловік незаконно виловлював рибу у Березанському лимані / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, біля села Себине, що Миколаївщині, два чоловіка порушивши правила рибальства незаконно виловлювали у Південному Бузі сітками рибу. Розмір нанесених збитків — понад 49 тисяч гривень.