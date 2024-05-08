Чоловік з підробленим свідоцтвом про смерть дружини намагався виїхати за кордон / Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як зазначається, громадянин України через пункт пропуску «Лужанка» намагався потрапити до Угорщини. Усе видавалося цілком законно. Чоловік прямував разом зі своєю 16-річною донькою.

Як підставу для виїзду за кордон він надав свідоцтво про смерть дружини й рішення суду про встановлення факту її смерті. Однак після перевірки виявилося, що документи повністю підроблені. Крім того, зʼясувалося, що й «належать» вони живій жінці, яка наразі перебуває за кордоном.

Повідомляється, що правопорушнику за вчинене загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, житель Миколаївської області намагався дати прикордонникам 2 тисячі доларів хабара, щоб незаконно виїхати до Молдови.