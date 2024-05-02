Чоловіка підозрюють у шпигунстві за військовими аеродромами на Донеччині / Фото: СБУ

СБУ затримали жителя Донецької області, якого підозрюють у шпигунстві за позиціями ЗСУ в Краматорському районі.

За словами Служби безпеки України, таке завдання він отримав від бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер», яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора.

Як повідомляють правоохоронці, за вказівкою окупантів чоловік мав виявити й передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

Також «вагнерівці» хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр.

У разі отримання розвідданих росіяни планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Як встановило розслідування, поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

За даними слідства, восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка «працювала» на учасницю окупаційного угруповання «вагнерівців».

З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Зазначається, що чоловік регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою.

Окрім того, для збору розвідданих він пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано знімав навколишні території.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові затримали жінку, яку підозрюють у допомозі кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Жінка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.