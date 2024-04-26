З початку квітня мешканці Миколаєва почали активно скаржитись на велику кількість сухих гілок та дерева у різних мікрорайонах міста. За їх словами, гілля або ціле дерево може в будь-який момент впасти на людей або автомобіль. У КП «Миколаївські парки» розповіли з чим це пов'язано, а в Адміністрації Інгульського району пояснили, як проводяться роботи по знесенню сухих дерев.

Свої звернення миколаївці публікують у контакт-центрі при Миколаївській міській раді, пишуть «НикВести».

Сухе дерево у Миколаєві. Фото: Контакт-центрі при Миколаївській міській раді

Загалом у період з 1 квітня по 26 квітня місцеві мешканці залишили шість звернень з проханням обрізати сухі гілки на деревах у Миколаєві. Ще десять миколаївців написали про необхідність прибрати сухі дерева через ризик того, що воно може впасти з сильним шквалом вітру.

Так, 1 квітня мешканець Миколаєва повідомив, що на перетині вулиць Спаська та Маріупольська ростуть дерева, на яких висять багато сухого гілля.

Пізніше схоже повідомлення опублікувала мешканка Ірина. За її словами, перед будинком за адресою вулиця Миру, 17 знаходиться дитячий майданчик. Коли там грали діти, піднявся вітер і сухе гілля посипалось на дитину.

«При пориві вітру на дитину посипалися сухі гілки, коли та каталась на гойдалці. Також над гойдалкою висить на дереві зламана гілляка, яка в любий момент може впасти на дітей», — написала мешканка.

Від сухого гілля на деревах Миколаєва також постраждала місцева мешканка Олена. Так, у неділю 14 квітня, на вулиці Лягіна на особисте авто дівчини впала суха гілка від платану. В результаті на капоті машини з’явились пошкодження.

«Власник кафе навпроти якого стояв автомобіль сказав, що тут таке трапляється дуже часто. Платани високі, з купою сухих гілок, які можуть будь-який момент нашкодити не лише майну, а й впасти комусь на голову. Гілка сильно пошкодила автомобіль, погнула і поцарапала капот», — сказала Олена у коментарі «НикВести».

За словами дівчини, щоб відремонтувати автомобіль потрібно орієнтовно 10 тисяч гривень.

Пошкоджене авто. Фото: «НикВести»

Пошкоджене авто. Фото: «НикВести»

Після інциденту власниця авто звернулась до поліції. Проте вже наступного дня, 15 квітня, правоохоронці закрили справу, пояснивши, що «особу», яка пошкодила автомобіль ідентифікувати не змогли.

Відповідь поліції на заяву Олени. Фото: «НикВести».

У коментарі «НикВести» начальниця садово-паркового відділу КП «Миколаївські парки» Тетяна Скибицька сказала, що збільшення кількості таких звернень пов’язано з тим, що тополя, яких в місті найбільше, вже досягли своєї вікової межі.

За її словами, щоб зменшити ризик падіння сухих гілок фахівці протягом всього року проводять санітарну обрізку.

— Якщо миколаївці залишають заявки про обрізку сухих гілок фахівці підприємства виїжджають на це місце. Якщо ситуація аварійна та підлягає негайному втручанню, вони обробляють заявку протягом 2-3 днів, — сказала Тетяна Скибицька.

Загалом, через контакт-центр фахівці КП «Миколаївські парки» прийняли 735 звернень на обрізку дерев по всьому місту.

— Ще велику кількість заяв ми отримуємо у письмовому вигляді. Через це реагування на такі повідомлення може бути не миттєвим, але в кожному випадку, заявник отримує або відповідь, або вже виконані роботи, — підкреслила Тетяна Скибицька.

За словами начальниці відділу, у випадку якщо гілка нанесе пошкодження майну або здоров'ю людини, відповідальність несе виключно балансоутримувач.

— Але кожен випадок індивідуальний та розглядається окремо, — додала Тетяна Скибицька.

Разом з цим, протягом квітня ще десять місцевих мешканців написали у контакт-центр про сухі дерева, які при певних погодних умовах можуть впасти. Згідно звернень, такі дерева ростуть у різних районах міста.

«На вулиці Декабристів 52, поруч з тротуаром і трамвайними путями знаходиться висохша тополя. На цій ділянці тополь досить багато (починаючи від колишнього заводоуправління), багато великих сухих гілок. А це дерево сухе повністю. Воно становить загрозу для пішоходів та транспорту. Прошу розглянути можливість його видалення», — написала місцева мешканка Людмила.

Дерево на вулиці Декабристів у Миколаєві. Фото: Контакт-центрі при Миколаївській міській раді Дерево на вулиці Декабристів у Миколаєві. Фото: Контакт-центрі при Миколаївській міській раді

«Приберіть, будь ласка, суху березу на вулиці Адмірала Макарова 2. Два сухих стовбура — один нависає над машинами, другий буде падати на будинок», — написала мешканка Галина.

Берези на вулиці Адмірала Макарова, 2. Фото: Контакт-центрі при Миколаївській міській раді Берези на вулиці Адмірала Макарова, 2. Фото: Контакт-центрі при Миколаївській міській раді

Після того, як таких зверень стало більше, Адміністрація Інгульського району надала роз’яснення щодо порядку проведення робіт по знесенню та обрізці гілок дерев, зокрема тих, що засохли.

В повідомлені зазначили, що роботи по знесенню дерев необхідно виконувати лише на підставі документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1045, а саме акту обстеження зелених насаджень, наказу та ордеру. Для отримання цих документів необхідно звернутись до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

«Наголошуємо, що за порушення Правил благоустрою, а саме знесення зелених насаджень без спеціального на те дозволу відповідно до статті 152 КУпАП, на порушника накладається штраф. Роз’яснюємо, що у разі заподіяння майнової або будь-якої шкоди під час виконання робіт з обрізки та знесення дерев Ви, як виконавець робіт, зобов’язані відшкодувати збитки у повному обсязі», — зазначили в прес-службі.

Кронування дерев

На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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