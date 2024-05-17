Кондиціонер – незамінний атрибут сучасного будинку, квартири, офісу чи дачі. У спеку важко уявити собі комфорт без цього пристрою. Однак, як і будь-яка інша техніка, кондиціонер вимагає ретельного та регулярного догляду. Щоб підтримувати чистоту та безпеку повітря в приміщенні, слід чистити перед початком літа.

Перед тим як купити кондиціонер, варто більше дізнатися про особливості догляду за ним.

Коли проводити чищення кондиціонера?

Щоб уникнути багатьох проблем, рекомендується проводити чищення кондиціонера на початку кожного теплого сезону та після його завершення. Ця процедура включає наступні кроки.

Повне очищення дренажної системи.

Видалення нальоту, грибка та плісняви з вентилятора. Обробка внутрішніх частин антисептиком. Якісне чищення професійним обладнанням. Термічна очистка внутрішнього блоку парогенератором. Перевірка щодо витоків. Дозаправляє фреон за потребою. Використання органічної хімії без спирту та хлору.

За час експлуатації на системних фільтрах утворюється грибок, а також накопичується пил, який потрапляє в повітря і може негативно вплинути на здоров'я. Тому регулярне чищення кондиціонера допоможе захистити вас та вашу родину від вдихання забрудненого повітря.

Робота системи залежить від справності зовнішнього блоку. Його неправильне функціонування та механічні перешкоди можуть призвести до погіршення роботи кондиціонера. Тому важливо поставитися до профілактики серйозно.

Чищення кондиціонера перед початком сезону слід проводити на початку весни, щоб забезпечити комфортне використання пристрою у спекотні місяці. Не забувайте, що своєчасне обслуговування спліт-системи допоможе запобігти багатьом проблемам та продовжить термін її служби.

Важливі моменти

Чищення кондиціонера - це складне завдання, яке потребує досвіду навіть для досвідченого майстра. Хоча ви можете самостійно промити фільтри під проточною водою, деякі маніпуляції вимагають спеціальних знань про роботу пристрою. Неправильні дії можуть завдати ще більшої шкоди системі, що може призвести до необхідності виклику фахівця та виконання більш дорогого та складного ремонту, можливо, із заміною ключових елементів.

Не варто думати, що якщо кондиціонер працює в хороших умовах з нормальною якістю повітря, його не потрібно чистити. Навіть у найчистішому приміщенні за рік накопичується товстий шар пилу та бруду. Оцінити загальний стан системи без професійного огляду усієї конструкції може бути складно.

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