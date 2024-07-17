Зовнішній вигляд уражених російських веб-ресурсів. Фото: ГУР

Позавчора, 15 липня, волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакували 100 веб-ресурсів у просторі Росії.

Як повідомляє ГУР, кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору росії.

Зазначається, що станом на 16 липня, з переліку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39. Зокрема, ураження зазнали:

«MITgroup» — група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.

«пєрмскій завод промобладнання» — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.

«Обʼєднані кранові технології» — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.

«РУМОС-ЛАДА» — дилер автомобілів LADA.

Зовнішній вигляд уражених російських веб-ресурсів. Фото: ГУР

«Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених російських веб-ресурсів зазнав певних змін. Тепер на сайтах жителів РФ видно лише свинячу голову та код помилки «404»», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що розвідники департаменту активних дій ГУР у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах Росії на окупованій території Донецької області.