Позавчора, 15 липня, волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакували 100 веб-ресурсів у просторі Росії.
Як повідомляє ГУР, кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору росії.
Зазначається, що станом на 16 липня, з переліку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39. Зокрема, ураження зазнали:
«Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених російських веб-ресурсів зазнав певних змін. Тепер на сайтах жителів РФ видно лише свинячу голову та код помилки «404»», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що розвідники департаменту активних дій ГУР у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах Росії на окупованій території Донецької області.
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Позавчора, 15 липня, волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР атакували 100 веб-ресурсів у просторі Росії.
Як повідомляє ГУР, кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору росії.
Зазначається, що станом на 16 липня, з переліку атакованих російських сайтів продовжують «лежати» 39. Зокрема, ураження зазнали:
«Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених російських веб-ресурсів зазнав певних змін. Тепер на сайтах жителів РФ видно лише свинячу голову та код помилки «404»», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що розвідники департаменту активних дій ГУР у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах Росії на окупованій території Донецької області.