Купа книг. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У наступному році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20–30%, одна з причин — відключення світла.

Про це заявив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов у інтерв’ю Forbes.

Зазначається, що найбільше зростання ціни на книги було зафіксовано у 2023 році, проте через падіння купівельної спроможності населення ціна більше не підіймалась.

За словами Віктора Круглова, найбільше на ціну книг впливає вартість поліграфічних послуг, також ще одним фактором є відключення електроенергії. Через це багато друкарень вимушені використовувати генератори.

— Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції. Наші системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6-7 годин, – розповідає Віктор Круглов.

Таким чином витрати видавництва на досягнення енергетичної автономності сягнули мільйонів, зауважив він.

Раніше, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11251, який передбачає видачу спеціальних книжкових сертифікатів на придбання книг українцям. В той же час книгарні отримають державні субсидії на компенсацію орендної плати за приміщення.