У наступному році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20–30%, одна з причин — відключення світла.
Про це заявив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов у інтерв’ю Forbes.
Зазначається, що найбільше зростання ціни на книги було зафіксовано у 2023 році, проте через падіння купівельної спроможності населення ціна більше не підіймалась.
За словами Віктора Круглова, найбільше на ціну книг впливає вартість поліграфічних послуг, також ще одним фактором є відключення електроенергії. Через це багато друкарень вимушені використовувати генератори.
— Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції. Наші системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6-7 годин, – розповідає Віктор Круглов.
Таким чином витрати видавництва на досягнення енергетичної автономності сягнули мільйонів, зауважив він.
Раніше, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11251, який передбачає видачу спеціальних книжкових сертифікатів на придбання книг українцям. В той же час книгарні отримають державні субсидії на компенсацію орендної плати за приміщення.
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У наступному році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20–30%, одна з причин — відключення світла.
Про це заявив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов у інтерв’ю Forbes.
Зазначається, що найбільше зростання ціни на книги було зафіксовано у 2023 році, проте через падіння купівельної спроможності населення ціна більше не підіймалась.
За словами Віктора Круглова, найбільше на ціну книг впливає вартість поліграфічних послуг, також ще одним фактором є відключення електроенергії. Через це багато друкарень вимушені використовувати генератори.
— Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції. Наші системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6-7 годин, – розповідає Віктор Круглов.
Таким чином витрати видавництва на досягнення енергетичної автономності сягнули мільйонів, зауважив він.
Раніше, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11251, який передбачає видачу спеціальних книжкових сертифікатів на придбання книг українцям. В той же час книгарні отримають державні субсидії на компенсацію орендної плати за приміщення.