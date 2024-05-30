Дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних: понад 25% з них мають відстрочку / Ілюстративне фото

Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона військовозобов’язаних українців. В Міноборони кажуть, що приблизно 25-28,5% із них — наразі мають відстрочку або бронювання.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

— Людей, які мають бронь або відстрочку, і які оновили свої дані, ми маємо десь 25-28,5%. Всі інші люди — це ті, хто можуть бути мобілізовані в певний момент, — сказав він.

Станом на 29 травня, за даними Міноборони, свої дані оновили 1,3 мільйона українців, з них 1,2 мільйона — через застосунок «Резерв+».

При цьому речник МОУ зазначив, що ніхто не буде мобілізувати таку кількість людей одночасно, оскільки для того, щоб підготувати певну кількість людей, треба оцінювати всі можливості.

Нагадаємо, у реєстрі «Оберіг» без юридичних підстав мали статус «у розшуку» 710 тисяч військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони «Резерв+».

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток чоловікам з відловом собак.

Пізніше Віталій Кім заявив, що чоловіки, які ухиляються від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги. Він також додав, що українців необхідно мотивувати до служби, інакше неможливо зберегти державу.

Разом з цим в поліції Миколаївщини заявили, правоохоронці не будуть самостійно роздавати повістки військовозобовʼязаним, адже це не входить у їх основні функції.

Стало відомо, що військовозобов’язані миколаївці можуть оновити дані у ЦНАПі, однак 20 травня у центрі заявили, що дані жодного військовозобов'язаного не вдалось оновити через перенавантаження системи.

У січні міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що в Миколаєві спостерігається кадровий дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію. Так, протягом 2023 року місто отримало від міжнародних партнерів до 30 автобусів, які не можуть повноцінно функціонувати через брак водіїв. Вже в травні він додав, що кількість автобусів на маршрутах міста зменшиться.

Після вступу закону про мобілізацію в силу, Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств. Він також додав, що чоловіків на вулицях Миколаєва стало менше.

Очільник ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні.