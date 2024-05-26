Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен ініціював спільне звернення до ЄС разом з колегами з Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів та Польщі щодо інтеграції України в європейський оборонно промисловий комплекс.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Данії.

У спільному листі міністри оборони запропонували чотири конкретні напрямки співпраці ЄС з оборонною промисловістю України.

«Ми пропонуємо якнайшвидше розробити план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, це забезпечить доступ України до програм ЄС у сфері оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України, і для нашої безпеки постачання в Європі», — заявив данський міністр.

Як нагадав Троельс Лунд Поульсен, Данія була першою країною ЄС, яка оголосила, що буде інвестувати безпосередньо в українську оборонну промисловість.

«Це, безумовно, посилить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції та наслідуватимуть наш приклад», — додав він.

Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що завдяки військовій підтримці України штати оновили свій оборонно-промисловий комплекс.