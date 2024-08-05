З початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомляється у пресрелізі відомства.

Від початку вторгнення ДБР провело розслідування у 2 311 кримінальних провадженнях, пов’язаних зі злочинами проти національної безпеки України.

Серед них:

1 698 кримінальних проваджень за фактом державної зради (стаття 111 Кримінального Кодексу України);

474 провадження за фактом колабораційної діяльності (стаття 111-1 ККУ);

38 проваджень щодо пособників державі-агресору (стаття 111-2 ККУ) та інші.

Статистика від ДБР

На даний момент, за результатами досудових розслідувань:

1 169 особам повідомлено про підозру;

520 осіб оголошено в розшук;

1 311 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності;

914 обвинувальних актів направлено до суду.

Нагадаємо, на Миколаївщині у 2023 році зменшилось число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.