З початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти національної безпеки.
Про це повідомляється у пресрелізі відомства.
Від початку вторгнення ДБР провело розслідування у 2 311 кримінальних провадженнях, пов’язаних зі злочинами проти національної безпеки України.
Серед них:
На даний момент, за результатами досудових розслідувань:
Нагадаємо, на Миколаївщині у 2023 році зменшилось число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.
|
Слухайте, ну це вже занадтоДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
З початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти національної безпеки.
Про це повідомляється у пресрелізі відомства.
Від початку вторгнення ДБР провело розслідування у 2 311 кримінальних провадженнях, пов’язаних зі злочинами проти національної безпеки України.
Серед них:
На даний момент, за результатами досудових розслідувань:
Нагадаємо, на Миколаївщині у 2023 році зменшилось число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.