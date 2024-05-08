Всеукраїнські змагання Race Nation у Миколаєві, липень 2021 року, архівне фото «НикВести»

Наступного тижня у Миколаєві на один день обмежать рух транспорту для проведення фізкультурно-оздоровчого заходу «Активні парки – забіг Миколаївщина». Пішохідними з 08:00 до 15:00 18 травня стануть шість вулиць у центрі міста.

Відповідне рішення ухвалили 8 травня на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Рух транспорту 18 травня обмежать по вулиці Адміральській (від Фалєєвської до Маріупольської), Лягіна (від Набережної до Адміральської), Набережній (від Лягіна до Фалєєвської), Фалєєвській (від Набережної до Адміральської), Соборній (від Адміральської до Флотського бульвару), Флотському бульвару (від Соборної до Інгульського моста по Флотському бульвару).

До цього у Миколаєві внесли зміни в організації дорожнього руху на деяких відрізках доріг міста. У місті також планують заборонити рух великовантажного транспорту під час робочих перевезень. Водночас депутати міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.