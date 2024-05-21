Винищувач F-16. Фото з відкритих джерел.

Десять українських військовослужбовців ЗСУ завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Нідерландів.

В повідомленні нагадали, що Нідерланди погодилися передати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Їх також потрібно обслуговувати.

Українці вчились обслуговувати всі важливі частини винищувача. Йдеться про шолом, кисневі системи та парашути на борту.

«Навчання також включало складання та перевірку комплекту виживання. Це дозволяє пілоту вижити кілька днів після аварійної посадки. У ньому, серед іншого, їжа та медикаменти», — сказано в повідомленні.

Вказано, що тренування готують курсантів до всіх можливих ризиків під час польотів на F-16, що зрештою також забезпечить кращий захист для українських пілотів.

«Пілоти F16 фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літаки. Щойно вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання і навички цих людей і що літак буде в порядку», –— додали в Міноборони Нідерландів.

Раніше повідомлялось, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.