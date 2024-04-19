Відключення світла. Фото з відкритих джерел.

У п’ятницю, 19 квітня, в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям,

Про це повідомили в «Укренерго».

Зранку Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості можливе застосування графіків обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Також продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Зранку діють обмеження споживання для побутових споживачів на Харківщині. Знеструмлено близько 203 тисяч споживачів.

Українців просять ощадливо споживати електроенергію, а промисловість —максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136». Загалом на півдні було знищено 21 дрон ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Загалом вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Також російська армія атакувала два підземні сховища газу в Україниі.

Крім того, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.