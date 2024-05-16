В енергосистемі є значний дефіцит електроенергії / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.

Таку думку висловив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, цитує «ЄП».

Він заявив, що в Україні наявний відвертий дефіцит генеруючих потужностей. Водночас високовольтні мережі перебувають у кращому стані.

«На жаль, проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть, якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки й це буде нормальним станом для української енергосистеми», — заявив експерт.

Нагадаємо, 16 травня, протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Зазначається, що сьогодні, 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.