Колишня Арка дружби народів / Фото з відкритих джерел

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (раніше — Арка дружби народів, — прим.) не обов’язково зносити, якщо її перестануть зчитувати як радянський символ.

Про це він сказав в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Антон Дробович розповів про три можливі, на його думку, сценарії розвитку подій довкола Арки свободи українського народу. Один із них — це демонтаж, другий — це залишити Арку, однак потім самі громадяни все одно демонтують її примусово, «як зробили з Леніним».

«Третій варіант — залишити арку і зробити, як у 2017 році, з неї веселку як символ ЛГБТ (абревіатура для позначення лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерних людей, — прим.) або просто символ веселки над водою», — зазначив він.

На думку очільника УІНП, веселка по-справжньому переозначить цей обʼєкт, створивши навколо нього новий контекст та дискусію.

«Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її «Аркою тріщини народів». А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив «Правий сектор», а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ», — пояснив голова УІНП.

Водночас він додав, що Арку можна спробувати переозначити «функціонально», зробивши, наприклад, «якусь водяну гірку або щось інше».

Нагадаємо, що Мінкульт позбавило колишню Арку дружби народів статусу пам'ятки історії в Києві. Рішення може призвести до демонтажу монумента, який представляє радянські ідеології та загрожує національній безпеці.