Прикордонники затримали депутата міськради Черкаської області біля кордону зі Словаччиною, якого обвинувачують у виправдовуванні російської агресії.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу «Великий Березний» за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка йшла у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

Депутата з Черкащини затримали біля кордону зі Словаччиною / Фото: ДПСУ Депутата з Черкащини затримали біля кордону зі Словаччиною / Фото: ДПСУ

Згодом встановили, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 і частиною 3 статті 436-2 ККУ «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників».

Після проведення необхідних заходів затриманого передали співробітникам правоохоронних органів, повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що на кордоні з Румунією та Молдовою фіксується найбільше активних спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними чоловіками. Такі випадки фіксуються майже щодня.