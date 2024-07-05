Мурал, присвячений він пам’яті всіх загиблих під час війни в Києві

Депутати Київської міської ради затвердили порядок створення муралів на будівлях і спорудах столиці.

Таке рішення ухвалили на пленарному засіданні сесії у четвер, 4 липня, повідомляють у Київській міськраді.

Депутати затвердили механізми нанесення монументальних розписів, їх утримання, збереження та демонтаж, а також процедуру розгляду питань та прийняття рішень про створення муралів у міському просторі.

Перед винесенням питання на сесію його розглянули на круглому стілі та проводили зустрічі з громадкістю та владою

«Київ – перше місто, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, яка визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів, сприятиме гармонізації нових стінописів з міським середовищем та дозволить захистити місто і публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини», – прокоментувала голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Для розгляду ініціатив буде створено комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів у Києві, яка буде складатися з 11 осіб (5 представників від міської влади та 6 незалежних експертів).

Комісія буде враховувати мету та концепцію, актуальність та соціальний вплив, обґрунтування вибору локації та наявність погодження з місцевою громадою, а також гармонійну інтеграцію в урбаністичний контекст.

Також в міській раді додали, що не допускається створення муралів на фасадах об’єктів культурної спадщини, та муралів, які містять інформацію або контент, заборонений законодавством України, а також рекламу.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва з’явився великий мурал із портретом колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Над його створенням художник Євген Кучер працював 13 годин.

Також нагадаємо, що у центрі Миколаєва у суботу, 1 червня, відкрили мурал в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського.