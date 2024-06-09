Машина для механізованого розмінування МВ-10, архівне фото «НикВести»

В Україні створять державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Запуск реєстру дозволить автоматизувати та прискорити цілу низку процесів. Так, фермери зможуть отримати витяги про статус своїх земель: забруднені вони чи очищені. Місцева влада - контролювати стан сільськогосподарських земель», — пояснив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Він зазначив, що інформація з реєстру буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України. Сам реєстр наповнюватиметься інформацією з різних джерел.

«Центр гуманітарного розмінування вноситиме дані в нього про результати нетехнічного обстеження земель чи про операторів протимінної діяльності. Держоргани, підрозділи яких розміновують території — інформацію про обстеження та очищення земель. А місцева влада — відомості про обстеження ділянок, через забруднення яких власникам надали місцеві податкові пільги», — йдеться у повідомлені.

До реєстру також можна буде вносити інформацію про результати обстеження за допомоги супутникових знімків. Обстежена територія, на якій не виявлено чи знешкоджено вибухонебезпечні предмети, виключатиметься з бази.

Нагадаємо, що на Миколаївщині за допомогою машин механізованого розмінування вже розміновано 174,8 гектарів земель.

Як змінилась ситуація з розмінуванням області за рік, які показники та темпи має регіон зараз — читайте у матеріалі «НикВести».