Перевірка відключень світла по Україні. Колаж 24 каналу

Держенергонагляд виявив численні порушення під час перевірок застосування графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. У Житомирській області АТ «Житомиробленерго» звинуватили у ігноруванні команд диспетчерів по відключенням.

Про це повідомляє пресслужба Держенергонагляду.

Перевірки відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Вказується, що що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів відключень між споживачами. Також не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, було залучено до графіків відключень.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. У Дніпропетровській області збільшено в декілька разів терміни застосування ГПВ та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом.

Стосовно Житомирської області фахівці зазначили, що їх роботі перешкоджали. Крім того, зафіксовали численні випадки невиконання команд диспетчерів «Укренерго» щодо відключень

«Чергові диспетчери на підстанціях систематично не в повному обсязі відключали всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ. Також на офіційному сайті Оператор системи розподілу постійно наводить недостовірну інформацію щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги ГПВ», – зазначили у Держенергонагляді.

Там також додали, що за результатами перевірок надано приписи щодо усунення порушень у тижневий термін. Після цього будуть проведені повторні перевірки вказаних операторів. При невиконанні виданих приписів їх оштрафують.

Нагадаємо, що у червні міський голова Житомира Сергій Сухомлін розповів «НикВести» про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключень світла. Мер нагадав, що у 2022-2023 роках, коли по всій Україні вперше почали застосовувати аварійні відключення через російські атаки по енергосистемі, в Житомирі їх майже не було. Схожа ситуація в регіоні зберігається і зараз.

За його словами, кількість відключень вдалось мінімізувати завдяки роботі «зеленої енергетики», модернізації комунальних підприємств та своєчасний перехід на світлодіодне освітлення міста.