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Українські військові зі 110 окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 — на Донеччині. Молодці, хлопці!» — сказав він.

До того ж станом на ранок 4 травня наші оборонці збили 13 ударних дронів Shahed. Протягом дня російські окупанти застосували вісім ракет різних типів і майже 70 керованих авіабомб проти українських прикордонних громад і позицій на фронті.

Су-25 (за класифікацією НАТО: Frogfoot) — броньований дозвуковий штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також для знищення обʼєктів за заданими координатами.

За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, станом на березень, від початку 2024 року українські війська збили два ворожих літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50, 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільових винищувачі Су-35.

Нагадаємо, що ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі у Москві.