Демонтаж ліцею в смт Первомайське на Миколаївщині, архівне фото «НикВести»

Діти, які проживають на деокупованій частині Миколаївської області не зможуть навчатися очно у місцевих школах. Для цього їм потрібно буде їхати у інші райони області.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська в ході брифінгу 8 серпня, пишуть «НикВести».

За її словами, в шести громадах, що були в окупації та на лінії зіткнення у 2022 році немає жодного вцілілого закладу освіти. Тому відновити очне навчання у цих громадах неможливо.

— Робота по їх відновленню ведеться, але вибудувати повністю заклад коштам громад практично неможливо. Але ми шукаємо донорів. В закладах, які зазнали не суттєвих ушкоджень, там вже відновлена робота, також будуються укриття. Поки що планується не розпочинати навчальний процес саме там, він буде у дистанційному форматі в з метою безпеки. Якщо батьки забажають, щоб їх діти навчалися очно, (буде розглядатися, — прим.) у якому навчальному закладі на території області ця дитина зможе так навчатися, — сказала Алла Веліховська.

Для того, щоб дитина мала можливість навчатися очно у іншому районі області громадам надаються автобуси.

— З 25 автобусів, які були закуплені за державну субвенцію 12 вже поїхали в громади. Йшло співфінансування 50% на 50% з громадами, — додала Алла Веліховська.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Станом на серпень понад 2,6 тисячі першокласників планують навчатися у школах Миколаєва. Це на 17% менше, ніж у 2023 році.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

У серпні в управлінні освіти повідомили, що понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.