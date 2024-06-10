Рижівка на Сумщині. Фото: Суспільне

Російські диверсанти повісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області замінований прапор країни-агресора РФ.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів», — зазначив речник.

Сили оборони розмінували прапор агресора завдяки дронам та технологіям.

Нагадаємо, що ввечері 9 червня Рамзан Кадиров заявив, що його військові нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Пізніше керівник «Центру протидії дезінформації» при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що у прикордонні Сумської області наразі немає активних дій, окупанти намагалися випробувати оборону в напрямку Рижівки, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження.