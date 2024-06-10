Російські диверсанти повісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області замінований прапор країни-агресора РФ.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
«Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів», — зазначив речник.
Сили оборони розмінували прапор агресора завдяки дронам та технологіям.
Нагадаємо, що ввечері 9 червня Рамзан Кадиров заявив, що його військові нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Пізніше керівник «Центру протидії дезінформації» при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що у прикордонні Сумської області наразі немає активних дій, окупанти намагалися випробувати оборону в напрямку Рижівки, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження.
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Російські диверсанти повісили на одній із будівель у селі Рижівка Сумської області замінований прапор країни-агресора РФ.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
«Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів», — зазначив речник.
Сили оборони розмінували прапор агресора завдяки дронам та технологіям.
Нагадаємо, що ввечері 9 червня Рамзан Кадиров заявив, що його військові нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Пізніше керівник «Центру протидії дезінформації» при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що у прикордонні Сумської області наразі немає активних дій, окупанти намагалися випробувати оборону в напрямку Рижівки, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження.