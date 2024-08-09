Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: «НикВести»

Ліміти споживання електроенергії для Миколаївської області мають збільшити. Це дасть можливість у разі відключень вимикати світло не більше, ніж на 2 години.

Про це під час брифінгу у четвер, 8 серпня, сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Наразі Миколаївщина виробляє щонайменше вдвічі більше електроенергії, ніж споживає, не враховуючи потужності Південноукраїнської АЕС, каже Віталій Кім. Під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенко вони підіймали питання щодо справедливого розподілу енергетики між областями.

— Миколаївщина генерує, окрім атомної станції, близько 600 МВт під'єднаних потужностей. Це лише основні. Плюс до цього 170 — вітер, плюс сонце і таке інше. Постійне використання близько 360 МВт. Зараз є ліміти 120 МВт, але якщо будуть відключення аварійні, то можливо будуть 200. Ми без атомної станції щонайменше вдвічі виробляємо більше, ніж споживаємо. Зараз ця структура формується таким чином, щоб у нас відключення були на 2 години, не більше, — сказав Віталій Кім.

Крім того, голова ОВА зазначив, що на це збільшення лімітів впливає кількість критичної інфраструктури та проблеми з водою.

— До уваги береться той факт, що у нас багато критичної структури, є проблеми з водою, з водоочисними. Це теж взялося до уваги. І окремо місто Южноукраїнське, яке не має газу, їм треба готувати їжу на електриці. Ці питання обговорювались на нараді і їх взяли на протокольне доручення. Готові ми точно, питання залежить лише від військових загроз. Але якщо будемо в такому режимі, то з вересня буде ще легше, — додав він.

Але влада розглядає і найгірші сценарії в разі погіршень в енергосистемі — регіон буде живитись від вітроелектростанцій.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.

Однак зазначимо, що з 25 липня в Миколаївській області почали послабляти дії графіків погодинних відключень. А вже в кінці липня вони поки що перестали діяти повністю.