Збройні сили України спільно із Міністерством стратегічних галузей промисловості створять «Залізний полігон», на якому вітчизняні виробники зможуть проводити випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності.

Про це повідомив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, передає Центр стратегічних комунікацій Збройних сил.

У межах проєкту «Залізний полігон» планується створити три напрямки: випробування роботизованих систем, безпілотників та систем радіоелектронної боротьби.

Він додав, що зараз в Україні є багато виробників зброї, які активно створюють нові зразки озброєння для наших бійців. Утім, чинна система передбачає складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для виробників.

Головна мета — скоротити час для виробництва нового озброєння. Андрій Лебеденко каже, що будь-який виробник на будь-які стадії виробництва зможе звернутись до ЗСУ і отримати доступ до полігона. Наразі ж в Україні чинна система передбачає складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для виробників.

«Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів… У нас є план, щоб через місяць він почав працювати», — сказав Андрій Лебеденко.

Нагадаємо, в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили удар по окупованому Луганську, де вдалося уразити пункт управління угруповання «Центр» військ рф. Інших подробиць у Страткомі не назвали.