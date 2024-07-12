Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не виділяє жодний військовий підрозділ в якості пріоритетного для обміну.

Під час свого візиту до Миколаєва у п'ятницю, 12 липня, він наголосив, що згідно з Женевською конвенцією, пріоритетними групами для повернення є важкопоранені та жінки, пишуть «НикВести».

Дмитро Лубінець пояснив, що ці дві категорії осіб мають право на повернення без жодних умов через процедуру репатріації. Однак, за його словами, у російському полоні наразі перебуває понад 400 українських жінок, і позиція Російської Федерації щодо їх повернення залишається незрозумілою.

— На підставі Женевської конвенції там виписано два чітких пріоритети, що повертаються через процедуру репатріації (процес повернення на батьківщину з поновленням громадянських прав військовополонених та цивільних осіб — прим.) без жодних умов важкопоранені військовополонені та жінки. На жаль, українських героїнь в російському полоні залишається більше ніж 400. Я не розумію позицію Російської Федерації, чому вони принципово не хочуть повертати наших героїнь, — сказав він.

Під час першої публічної зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, яка відбулася 17 жовтня 2022 року на території Запорізької області, вдалося домовитися про повернення 108 військовополонених українських жінок. Серед них вперше повернули і цивільних заручниць, які перебували в російському полоні до початку повномасштабної агресії.

Він підкреслив, що завданням координаційного штабу є повернення всіх українських громадян, незалежно від їх військової приналежності.

— Чи бачу я окремі проблеми, наприклад, у поверненні оборонців Маріуполя? Так, бачу. Але я не виділяю жодний військовий підрозділ, — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що в березні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив російську сторону у затримці обмінів полоненими. Він розповів, що, окрім повної зупинки обміну військовополоненими, росіяни почали масово звертатися до родичів українських бійців. За його словами, вони представлялися російськими уповноваженими, які нібито хочуть повернути українських військових, а Україна відмовляється забирати.