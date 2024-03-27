До бюджетів Миколаївщини надійшло понад ₴26 млн податку за продаж алкоголю / Фото для ілюстрації

У січні-лютому 2024 року до місцевих бюджетів Миколаєва та області забезпечено 26,4 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю, що майже на 4 мільйони гривень більше, ніж торік.

Про це повідомила Державна податкова служба у Миколаївській області.

Зазначається, що фахівці проводять перевірки за скаргами громадян, якщо у закладах не можна оплатити продукцію банківською карткою чи не застосовують РРО/ПРРО при розрахунках за продаж підакцизної продукції.

У службі нагадали, що підприємці щомісячно сплачують 5% акцизного податку з продажу алкоголю, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Нагадаємо, поліцейські задокументували 24 факти незаконного продажу тютюнових виробів без ліцензії та без марок акцизного податку, а також сигарет сумнівної якості у Миколаєві та області.

Також, у ході перевірки, поліцейські задокументували у Миколаєві та області 103 факти нелегального продажу тютюнових виробів на понад 300 тисяч гривень.

В Миколаївській області судитимуть 39-річну жительку Баштанського району за продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв.