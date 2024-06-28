Урочисте покладання квітів. Фото: Миколаївська міська рада.

У п’ятницю, 28 червня, в Дня Конституції України в Миколаєві поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та В’ячеславу Чорноволу.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Учасники заходу поклали квіти до монументів та хвилиною мовчання вшанували полеглих під час російсько-української війни. Зокрема, у цьому взяли участь керівництво області та міста, військовослужбовці та місцеві мешканці.

Зазначається, що це вже 28 річниця з дня ухвалення Конституції.

«Ця історична подія стала важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина. Вона закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність», — додали в повідомленні.

Урочисте покладання квітів. Фото: Миколаївська міська рада.

Урочисте покладання квітів. Фото: Миколаївська міська рада.

Урочисте покладання квітів. Фото: Миколаївська міська рада.

Урочисте покладання квітів. Фото: Миколаївська міська рада.

Урочисте покладання квітів. Фото: Миколаївська міська рада.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розпочали проектування меморіального комплексу пам’яті про загиблих воїнів.