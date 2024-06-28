У п’ятницю, 28 червня, в Дня Конституції України в Миколаєві поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та В’ячеславу Чорноволу.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Учасники заходу поклали квіти до монументів та хвилиною мовчання вшанували полеглих під час російсько-української війни. Зокрема, у цьому взяли участь керівництво області та міста, військовослужбовці та місцеві мешканці.
Зазначається, що це вже 28 річниця з дня ухвалення Конституції.
«Ця історична подія стала важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина. Вона закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність», — додали в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розпочали проектування меморіального комплексу пам’яті про загиблих воїнів.
У п’ятницю, 28 червня, в Дня Конституції України в Миколаєві поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та В’ячеславу Чорноволу.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Учасники заходу поклали квіти до монументів та хвилиною мовчання вшанували полеглих під час російсько-української війни. Зокрема, у цьому взяли участь керівництво області та міста, військовослужбовці та місцеві мешканці.
Зазначається, що це вже 28 річниця з дня ухвалення Конституції.
«Ця історична подія стала важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина. Вона закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність», — додали в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розпочали проектування меморіального комплексу пам’яті про загиблих воїнів.