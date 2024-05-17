У Миколаєві відбувся концерт оркестру 199-го навчального центру ДШВ ЗСУ. Фото: Миколаївська міська рада

У четвер, 16 травня у Каштановому сквері Миколаєва відбувся концерт оркестру 199-го навчального центру ДШВ ЗСУ.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Концерт у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада Концерт у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада Концерт у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Зазначається, що захід пройшов у рамках мистецької акції для військовослужбовців ЗСУ.

Концертна програма під назвою«Ми з України» включала українські патріотичні пісні, обробки відомих світових шлягерів, а також пісні, присвячені воїнам-десантникам.

«Миколаїв — вже третє місто, де демонструється ця програма. Сьогодні, у Всесвітній день вишиванки, ми раді підтримати моральний дух миколаївців, їхнє ментальне здоровʼя. І засоби мистецтва — найкращий для цього варіант», — зазначив начальник оркестру майор Руслан Біліченко.

Нагадаємо, що у п'ятницю 19 квітня у Палаці урочистих подій у Миколаєві пройшов концерт для сімей військовополонених та зниклих безвісти.