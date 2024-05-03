Time визначив 100 найвпливовіших людей світу у сфері здоров’я: серед них двоє українців. Фото: Time

Журнал Time оприлюднив список ста найвпливовіших людей світу у сфері здоров’я. До нього увійшли український лікар та американська волонтерка українського походження.

Вони опинилися у групі «Новатори», пише «УП.Життя».

Дмитро Газда. Фото: Time

Дмитро Газда — лікар-дерматолог і співзасновник стартапу Esper Bionics, який займається створенням біонічних протезів.

Esper Bionics має офіси у США, Німеччині та Україні. Компанія створює роботизовані руки, за допомогою яких людина, яка залишилася без кінцівки, може виконувати навіть найделікатніші рухи — наприклад, підняти одну виноградинку.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Esper Bionics почали безкоштовно надавати біонічні руки пораненим військовим і цивільним українцям. Наразі їх отримали 70 людей, ще 250 перебувають у списку очікування.

— Це не дуже розумно для бізнесу, але є речі набагато важливіші за бізнес, — каже Дмитро Газда.

Дора Хом'як. Фото: Time

Дора Хом’як — американська волонтерка українського походження та генеральна директорка благодійного фонду Razom. Протягом останніх 10 років вона займалася покращенням здоров'я та добробуту українців.

З початком повномасштабної війни її фонд збільшився в рази. Він налічує 75 людей, які працюють по всій території США та Україні. Razom вже надав допомоги на 100 мільйонів доларів.

Ці гроші пішли на медикаменти для українських лікарень, центрів психічного здоров'я та на підтримку медиків на передовій. Нещодавно фонд надав кілька мобільних медичних установок медикам, що перебувають поблизу лінії фронту. За допомогою них можна стабілізувати стан критично поранених пацієнтів.

Razom співпрацює з американськими хірургами, які приїжджають в Україну для проведення складних операцій і навчають українських студентів-медиків.

— Ми — не пластир, а скоріше група, яка бореться за сталі зміни, — зазначає Дора Хом’як.

Раніше журнал The Time склав список топ-10 глобальних ризиків у 2024 році. На третє місце журналісти поставили ризик розділення України.